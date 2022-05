Legende: Muss in Paris eine bittere Pille schlucken Barbora Krejcikova. Keystone/THIBAULT CAMUS

Die Top-10-Spielerinnen

Barbora Krejcikova (CZE/WTA 2) u. Diane Parry (FRA/WTA 97) 6:1, 2:6, 3:6

Anett Kontaveit (EST/WTA 5) u. Ajla Tomljanovic (AUS/WTA 42) 6:7 (5:7), 5:7

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Lesia Tsurenko (UKR/WTA 119) 6:2, 6:0

Überraschung in der 1. Runde von Roland Garros: Titelverteidigerin Barbora Krejcikova ist am Montag unter geschlossenem Dach des Court Philippe Chatrier in 3 Sätzen an der Lokalmatadorin Diane Parry gescheitert. Krejcikova hatte vor den French Open lange Zeit wegen einer Verletzung pausieren müssen, war aber rechtzeitig zum Sandplatz-Klassiker im Bois de Boulogne fit geworden. Im vergangenen Jahr hatte die Tschechin in Paris überraschend ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Vor dem Duell an den French Open hatte Anett Kontaveit beide Begegnungen gegen Ajla Tomljanovic für sich entscheiden können. Beide Partien waren äusserst umkämpft. Eng ging es auch in der 1. Runde in Paris zu und her. Dieses Mal aber mit dem besseren Ende für die Australierin. Den 1. Satz gegen die Weltnummer 5 aus Estland gewann sie im Tiebreak. In Durchgang 2 gelang ihr das entscheidende Break zum 6:5.

Nur gerade 54 Minute brauchte Iga Swiatek, bis ihr Zweisatz-Sieg gegen Lesia Tsurenko (WTA 119) feststand. Die Nummer 1 der Welt, die ihre letzten 5 Turniere allesamt gewinnen konnte, zeigte einzig am Ende des 1. Satzes eine kleine Schwäche, als sie das Break zum 2:5 zuliess. Im 2. Durchgang überliess die Polin ihrer Konkurrentin bloss noch 12 Punkte.

Osaka und Paris: weiterhin keine Liebesbeziehung

Im Vorjahr hatte sich Naomi Osaka (WTA 38) an den French Open nach der ersten Runde zurückgezogen, weil sie wegen mentalen Problemen nicht mehr an den obligatorischen Medienkonferenzen teilnehmen wollte. Auch die Rückkehr 12 Monate später war nicht von Erfolg gekrönt. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin scheiterte mit 5:7, 4:6 gleich bei erster Gelegenheit an Amanda Anisimova (WTA 28). Bereits an den Australian Open im Januar hatte Anisimova die Japanerin in der 3. Runde ausgeschaltet. Osaka ist in Paris noch nie über die 3. Runde hinausgekommen. An der Medienkonferenz nach der Partie liess es die 24-Jährige noch offen, ob sie die Rasen-Saison bestreiten wird.

