Die Top-10-Spielerinnen

Karolina Pliskova (CZE/WTA 8) u. Léolia Jeanjean (FRA/WTA 227) 2:6, 2:6

Danielle Collins (WTA 9) u. Shelby Rodgers (WTA 50) 4:6, 3:6

Paula Badosa (ESP/WTA 4) s. Kaja Juvan (SVN/WTA 68) 7:5, 3:6, 6:2

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Alison Riske (USA/WTA 43) 6:0, 6:2

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 7) s. Madison Brengle (USA/WTA 57) 6:1, 6:3

Der 5. Tag bei Roland Garros begann für die einheimischen Fans mit einem Highlight. Lokalmatadorin Léolia Jeanjean, von den Organisatoren mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattet, sorgte auf Court Simonne-Mathieu für eine Sensation. Die entfesselte 26-Jährige entledigte sich mit Karolina Pliskova der Weltnummer 8 in nur gerade 75 Minuten mit 6:2, 6:2. Obschon Sand nicht die bevorzugte Unterlage der Tschechin ist, war mit einem solchen Ausgang keineswegs zu rechnen, zumal Jeanjean fast ausschliesslich auf der ITF-Tour unterwegs ist. Bereits in der 1. Runde hatte die Weltnummer 227 mit der Spanierin Nuria Parrizas Diaz (WTA 45) eine deutlich besser klassierte Spielerin eliminiert.

Nur noch 3 aus den Top 10 dabei

Neben Pliskova ist mit Danielle Collins ein weiteres Mitglied der Top 10 ausgeschieden. Die US-Amerikanerin unterlag ihrer Landsfrau Shelby Rodgers in zwei Sätzen. Sie ist nach Barbora Krejcikova (WTA 2), Anett Kontaveit (WTA 5), Ons Jabeur (WTA 6), Garbine Muguruza (WTA 10) und Pliskova die siebte Top-10-Spielerin, welche die 3. Runde in Paris nicht erreicht.

Badosa, Swiatek und Sabalenka noch dabei

Besser als Pliskova und Collins machte es Paula Badosa. Die Spanierin hatte jedoch schwer zu kämpfen, ehe ihr 3-Satz-Erfolg gegen die Slowenin Kaja Juvan feststand. Im Entscheidungsdurchgang war es Juvan, die zuerst breaken konnte. Badosa meldete sich aber mit dem sofortigen Rebreak zurück und diktierte in der Folge das Geschehen. Nach 2:17 Stunden verwertete die 24-jährige Weltnummer 4 ihren 1. Matchball zum Einzug in die 3. Runde. Dort bekommt es Badosa mit der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 29) zu tun.

Überhaupt keine Probleme, in die 3. Runde einzuziehen, hatte Iga Swiatek. Nachdem sie in ihrem Auftaktspiel in 54 Minuten nur 2 Games abgegeben hatte, dauerte die Partie gegen Alison Riske nur ungleich länger. Der ungefährdete 6:0, 6:2-Sieg gegen die 31-jährige US-Amerikanerin – in Runde 1 hatte die Polin mit 6:2, 6:0 gewonnen – stand nach 61 Minuten fest. Riske konnte sich gegen die Weltnummer 1 keine Breakchance erspielen und gewann ihr erstes Game erst zum 1:3 im 2. Durchgang. Swiatek steht nun bei 30 Siegen in Folge.

Ähnlich mühelos schaffte Aryna Sabalenka den Sprung in die nächste Runde. Die Belarussin brauchte für ihren Sieg gegen Madison Brengle nur eine Minute länger als Swiatek.

Halep unterliegt 19-jähriger Chinesin

Mit Simona Halep ist ein weiterer grosser Name in der 2. Runde hängengeblieben. Die Rumänin belegt in der Weltrangliste zwar nur noch Position 19, hat in Paris aber 2018 einen ihrer zwei Major-Titel gewonnen. Zuvor hatte sie am Bois de Boulogne zweimal das Endspiel erreicht. Gegen die 19-jährige French-Open-Debütantin Qinwen Zheng aus China schien Halep ab Mitte des 2. Satzes körperliche Probleme zu haben. Im 3. Satz kam zweimal der Arzt auf den Court. Halep verlor das Spiel in der Folge mit 6:2, 2:6, 1:6.

Begu schrammt an Disqualifikation vorbei

Unschöne Szenen ereigneten sich am frühen Donnerstagnachmittag auf Court 13, wo sich Irina-Camelia Begu (WTA 63) und Jekaterina Alexandrowa (WTA 31) duellierten. Im 3. Satz drosch Begu ihr Racket nach einem verlorenen Ballwechsel zu Boden, von da flog der Schläger unkontrolliert in die Zuschauer. Das Racket verpasste ein Kind, welches aufgrund des Schreckmoments zu weinen begann, nur knapp.

Obschon der Supervisor auf den Platz beordert wurde, kam Begu mit einem blauen Auge davon. Die Rumänin wurde nicht disqualifiziert und gewann in der Folge 6 der 8 verbliebenen Games auf dem Weg zum Sieg.