Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (SRB/ATP 1) s. Aljaz Bedene (SLO/ATP 195) 6:3, 6:3, 6:2

Rafael Nadal (ESP/ATP 5) s. Botic van de Zandschulp (NED/ATP 26) 6:3, 6:2, 6:4

Carlos Alcaraz (ESP/ATP 6) s. Sebastian Korda (USA/ATP 30) 6:4, 6:4, 6:2

Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 9) s. Filip Krajinovic (SRB/ATP 55) 7:6, 7:6, 7:5

Alexander Zverev (GER/ATP 3) s. Brandon Nakashina (USA/ATP 75) 7:6, 6:3, 7:6

Die Weltnummer 1 steht in Paris weiter ohne Satzverlust da: In seiner Drittrundenpartie bekundete Novak Djokovic gegen den deutlich schlechter klassierten Slowenen Aljaz Bedene keinerlei Probleme und gewann in weniger als 2 Stunden mit 6:3, 6:3, 6:2. Im Achtelfinal trifft der Serbe auf den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 16).

Im Viertelfinal könnte es dann zum Aufeinandertreffen mit Rafael Nadal kommen, der in seiner 3. Runde nur ein Game mehr als Djokovic abgab: Der spanische Grand-Slam-Rekordsieger musste dem Niederländer Botic van de Zandschulp zwar 2 Breaks eingestehen, gewann letztlich aber diskussionslos in 3 Sätzen. Nach dem jüngsten Erfolg steht Nadal bei Roland Garros nun bei 108 Siegen in 111 Spielen.

Die Night Session brachte mit Carlos Alcaraz den erwarteten Sieger hervor. Der Aufsteiger des Jahres bezwang den US-Amerikaner Sebastian Korda in 3 Sätzen.

Staunen über Alcaraz

3 «Long Sets» für Auger-Aliassime

Nadals Gegner im Achtelfinal heisst Félix Auger-Aliassime. Die Weltnummer 9 aus Kanada bezwang den Serben Filip Krajinovic zwar in 3 Sätzen, musste beim 7:6, 7:6, 7:5 aber ordentlich kämpfen und konnte erst nach exakt 3 Stunden über den Einzug in die Runde der letzten 16 jubeln.

Auch in der Partie zwischen Alexander Zverev und Brandon Nakashina musste 2 Mal das Tiebreak über den Ausgang eines Satzes entscheiden, der Deutsche wurde seiner Favoritenrolle dennoch gerecht und gab keinen Satz her. In der nächsten Runde wartet auf Zverev der Spanier Bernabe Zapata Miralles (ATP 131).

Underdog wirft Isner raus

Zapata Miralles' Drittrundenpartie dauerte 3:28 Stunden. In einem hart umkämpften Spiel bezwang der Spanier den favorisierten John Isner (USA/ATP 26). Die schwindelerregende Zahlenfolge aus Sicht des Überraschungsmanns: 6:4, 3:6, 6:4, 6:7, 6:3.