Die Top-10-Spieler

Daniil Medwedew (RTF/ATP 2) s. Miomir Kecmanovic (SRB/ATP 31) 6:2, 6:4, 6:2

Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 4) s. Mikael Ymer (SWE/ATP 95) 6:2, 6:2, 6:1

Casper Ruud (NOR/ATP 8) s. Lorenzo Sonego (ITA/ATP 32) 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:3

Andrej Rublew (RTF/ATP 7) s. Cristian Garin (CHI/ATP 37) 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11)

Daniil Medwedew hat in Paris ohne Satzverlust die Achtelfinals erreicht. Nach Laslo Djere (ATP 56) in der Runde zuvor setzte sich der Russe mit Miomir Kecmanovic gegen einen weiteren Serben ungefährdet durch. Kecmanovic konnte sich über den gesamten Match nur 2 Breakchancen erspielen und konnte zu allem Überfluss keine davon nutzen. Nach nur 1:48 Stunden war der Spuk auf dem Court Suzanne Lenglen vorbei.

In der 3. Runde ebenfalls keine Mühe bekundete Stefanos Tsitsipas. Der Grieche behielt in den eineinhalb Stunden gegen den schwedischen Aussenseiter Mikael Ymer zu jedem Zeitpunkt die Oberhand und musste im ganzen Match nur eine einzige Breakchance zulassen sowie 5 Games abgeben. Im Achtelfinal steht dem 4. der Weltrangliste Laaksonen-Bezwinger Holger Rune gegenüber.

Ruud und Sinner mit Mühe

Schwieriger gestaltete sich das Unterfangen in der 3. Runde hingegen für Casper Ruud. Der Weltranglisten-Achte ging als Favorit in die Partie gegen Lorenzo Sonego, wurde dieser Rolle aber zunächst nur im 1. Satz gerecht. Danach zwang der Italiener das Glück einmal im Tiebreak und einmal klar auf seine Seite. Ruud liess sich davon aber nicht beirren, bewies Comeback-Qualitäten und sicherte nach knapp dreieinhalb Stunden und einer wilden Achterbahnfahrt in 5 Akten doch noch das Weiterkommen.

Mit Andrej Rublew ist auch der zweite Russe im Tableau neben Medwedew in die nächste Runde eingezogen. Beinahe hätte Cristian Garin den 24-Jährigen in einen 5. Durchgang gezwungen. Der Chilene konnte im Tiebreak des 4. Satzes aber keinen seiner 5 Satzbälle nutzen. Im Achtelfinal trifft Rublew auf Jannik Sinner (ATP 12). Der 20-jährige Italiener wehrte gegen Mackenzie McDonald im 2. Satz sage und schreibe 11 Satzbälle ab. Alleine dieser Durchgang dauerte 90 Minuten. In etwas unter 3 Stunden kam Sinner schliesslich in drei Sätzen durch und steht in Paris zum 3. Mal in Folge im Achtelfinal.