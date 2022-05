Rafael Nadal und Novak Djokovic stehen an den French Open nach problemlosen Dreisatzsiegen in der 2. Runde.

Rafael Nadal (ESP/ATP 5) s. Jordan Thompson (AUS/ATP 82) 6:2, 6:2, 6:2.

Novak Djokovic (SRB/ATP 1) s. Yoshihito Nishioka (JPN/ATP 94) 6:3, 6:1, 6:0.

Rafael Nadal hat an den French Open problemlos die 2. Runde erreicht. Der 13-fache-Paris-Gewinner benötigte gegen den Australier Jordan Thompson etwas mehr als zwei Stunden, ehe sein 106. Sieg in der französischen Hauptstadt feststand. Nadal musste sich im 2. Satz einmal den Aufschlag abnehmen lassen, reagierte aber mit dem sofortigen Re-Break. Von den Schmerzen am Fuss, die ihn vor eineinhalb Wochen in Rom noch so sehr beeinträchtigt hatten, war am Montag nicht viel zu sehen. In der 2. Runde trifft Nadal auf Wawrinka-Bezwinger Corentin Moutet (ATP 139) aus Frankreich.

Fast 10 Minuten benötigte Novak Djokovic in der Night Session gegen Yoshihito Nishioka, um sein erstes Aufschlagspiel durchzubringen. Erst nach drei abgewehrten Breakbällen war die 1:0-Führung im 1. Satz Tatsache. Wer in der Folge ein enges Duell erwartete, wurde aber eines Besseren belehrt. Nach dem holprigen Auftakt bekundete die Weltnummer 1 aus Serbien nämlich keine Mühe mehr, um den Einzug in die 2. Runde zu bewerkstelligen. In den Sätzen 2 und 3 nahm er seinem japanischen Gegner jeden Aufschlag ab. Djokovics nächster Gegner wird der Sieger aus der Partie vom Dienstag zwischen dem Slowaken Alex Molcan (47) und dem Argentinier Federico Coria (ATP 59) sein.