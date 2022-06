Die Viertelfinals

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Jessica Pegula (USA/WTA 11) 6:3, 6:2

Daria Kasatkina (RTF/WTA 20) s. Veronika Kudermetowa (RTF/WTA 29) 6:4, 7:6 (7:5)

Wer kann Iga Swiatek noch stoppen? Eine berechtigte Frage, zeigte sich die Polin doch auch im Viertelfinal gegen Jessica Pegula in bestechender Form. Mit ihrem 33. Sieg de suite zog sie nicht nur souverän in den Halbfinal von Paris ein, sondern näherte sich auch der magischen Marke der beiden Williams-Schwestern. Diese haben seit der Jahrtausendwende mit 34 respektive 35 Erfolgen die längsten Siegesserien auf der Frauen-Tour inne. Gewinnt Swiatek auch die beiden noch möglichen Partien in der französischen Hauptstadt, übertrumpft sie Serena und zieht mit Venus gleich – und holt sich den 2. Titel in Roland Garros.

00:25 Video Der Matchball beim Duell Swiatek - Pegula Aus Sport-Clip vom 01.06.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

In der Runde der letzten vier wird sich die Weltranglisten-Erste mit Daria Kasatkina messen. Diese schrieb indes weiter an ihrem Paris-Märchen und steht erstmals und ohne Satzverlust in einem Grand-Slam-Halbfinal. Im Duell mit Landsfrau Veronika Kudermetova, für welche bereits der Viertelfinal eine Premiere auf Major-Stufe bedeutet hatte, behielt sie in zwei umkämpften Durchgängen letztlich die Oberhand. Erst am Schluss zeigte sich Kasatkina nervös: Sie benötigte gleich 5 Matchbälle, um den Sieg ins Trockene zu bringen.