Legende: Kann er in Paris spielen? Rafael Nadal. Getty Images/Soccrates Images

Der angeschlagene Turnier-Rekordchampion Rafael Nadal will am Donnerstag über seine Teilnahme an den French Open informieren. Der 36-jährige Spanier kündigte für den Nachmittag (16 Uhr) eine Pressekonferenz in seiner Akademie auf Mallorca an.

Spanische Medien berichten vom Rückzug

Am Mittwochabend hatte die für gewöhnlich gut informierte Marca berichtet, dass der Rekordchampion (14 Titel in Paris) nicht antreten wird. Es wäre das erste Mal seit seinem Premieren-Titel 2005, dass Nadal nicht zu den French Open antreten würde.

Letztes Jahr der Fuss, jetzt die Hüfte

Seit Monaten leidet der Mallorquiner unter Beschwerden am lädierten Hüftbeuger, seit den Australian Open hat er nicht mehr gespielt. Er habe zwar «eine Verbesserung» festgestellt, teilte Nadal zuletzt Anfang Mai mit. Doch der Heilungsprozess benötige weitere Zeit, er habe keine andere Wahl, als dies zu «akzeptieren und weiterzuarbeiten».

Im vergangenen Jahr wurde der Sandplatzkönig rechtzeitig fit und kämpfte sich trotz Fussproblemen zum 14. Titelgewinn in Roland Garros.