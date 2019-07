Für Stan Wawrinka, Jil Teichmann und Viktorija Golubic beginnt das Turnier auf dem heiligen Rasen am Montag.

3 Schweizer am Montag im Einsatz

Programm in Wimbledon

Legende: In der Vorbereitung für ihre Auftaktpartie Jil Teichmann. Keystone

Ab 12:00 Uhr eröffnet Stan Wawrinka (ATP 19) den Tag auf Court 2. Sein Gegner in der Startrunde heisst Ruben Bemelmans (ATP 171). Im bisher einzigen Aufeinandertreffen mit dem Belgier konnte sich Wawrinka 2015 in der 2. Runde der US Open problemlos durchsetzen.

Golubic und Teichmann auf kleineren Plätzen

Auf dem kleineren Court 11 beginnt das Turnier in Wimbledon für Viktorija Golubic (WTA 83). Die 26-Jährige trifft um ca. 14:00 Uhr zum ersten Mal in ihrer Karriere auf die Polin Iga Swiatek (WTA 64).

Um ca. 16:00 Uhr greift Jil Teichmann (WTA 91) ins Geschehen ein. Die 21-Jährige macht sich auf, nach 2 Niederlagen erstmals gegen die Russin Anastasia Potapowa (WTA 71) zu gewinnen.

Roger Federer, Stefanie Vögele, Belinda Bencic und Timea Bacsinszky bestreiten ihren ersten Ernstkampf in London erst am Dienstag.