Neben Roger Federer stehen am 2. Tag in Wimbledon auch Timea Bacsinszky, Belinda Bencic und Stefanie Vögele im Einsatz.

Legende: Trifft auf einen weitgehend unbekannten Gegner Roger Federer. imago images

Für den 8-fachen Wimbledon-Sieger Roger Federer (ATP 3) beginnt das Turnier an der «Church Road» am Dienstag um ca. 15:30 Uhr. Das Spiel des Baselbieters gegen Lloyd Harris (ATP 86) ist als zweite Partie des Tages auf der grösstmöglichen Bühne angesetzt. Zuvor findet auf dem Centre Court um 14:00 Uhr noch ein Frauen-Spiel statt.

Vögele und Bacsinszky ab 12:00 Uhr

Bereits am Mittag greifen Timea Bacsinszky (WTA 91) und Stefanie Vögele (WTA 97) im All England Club ins Geschehen ein. Am frühen Nachmittag tritt auch Belinda Bencic (WTA 13) zu ihrem Startspiel an: