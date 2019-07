Wawrinka muss am Mittwochmittag ran

Programm in Wimbledon

Legende: Bekommt es mit einem Aufschlagshünen zu tun Stan Wawrinka. Keystone

Wie bereits bei seiner Auftaktpartie am Montag bestreitet Stan Wawrinka auch sein 2. Spiel in Wimbledon um 12:00 Uhr. Der Romand trifft auf Court No.2 auf Reilly Opelka. Gegen den 21-jährigen Amerikaner hat Wawrinka bisher noch nie gespielt.

Opelka (ATP 63) gilt wegen seiner imposanten Grösse (2,11 m) als guter Aufschläger.

Golubic am Nachmittag

Auf einem kleineren Platz wird Viktorija Golubic zu ihrem 2. Einsatz in London kommen. Die Zürcherin trifft auf Court 15 ab ca. 14:00 Uhr auf Julia Putinzewa. Die in Russland geborene und mittlerweile für Kasachstan antretende 24-Jährige hatte in der 1. Runde überraschend Weltnummer 2 Naomi Osaka eliminiert.