Denis Kudla (ATP 114) hat beim Stand von 6:4, 5:3 in seinem Quali-Spiel gegen den Marokkaner Elliot Benchetrit erfahren, dass er einen positiven Corona-Test abgelegt hatte. Das folgende Game durfte der Amerikaner noch spielen und prompt breakte er seinen Gegner zum 6:3. Doch einen Schritt weiter in Richtung Haupttableau bringt ihn den Sieg nicht, denn sofort nach der Partie musste Kudla in Isolation.

Und weil er die Partie mit dem Break beendete, hat nun auch Benchetrit keine Chance mehr, an die Australian Open zu kommen. Hätte dieser seinen Aufschlag zum 4:5 durchgebracht, wäre das Spiel zu seinen Gunsten abgebrochen worden und der Marokkaner wäre in der 2. Runde gewesen.