Legende: Weiter voll im Rennen um einen Platz im Hauptfeld Rebeka Masarova. Archivbild Getty Images/Emmanuel Wong

Rebeka Masarova (WTA 144) fehlt beim ersten Auftritt nach ihrem Wechsel zurück zum Schweizer Tennisverband nur noch ein Sieg für den Einzug ins Hauptfeld bei den Australian Open. Die 25-Jährige bezwang in der 2. Runde der Qualifikation in Melbourne die an Nummer 7 gesetzte Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (WTA 114) 6:4 und 7:5. In der 3. Runde trifft Masarova auf die Ukrainerin Daria Snigur (WTA 139).

Viktorija Golubic (WTA 90) ist ebenfalls auf Kurs Richtung Hauptfeld. Die Zürcherin setzte sich gegen Laura Pigossi (WTA 165) aus Brasilien 6:2, 6:2 durch. Die letzte Hürde in der 3. Runde könnte indes zum Stolperstein werden: Golubic bekommt es mit der US-Amerikanerin Sachia Vickery (WTA 208) zu tun, gegen die sie 3 von 4 Begegnungen verlor. Zuletzt unterlag sie Vickery in der Qualifikation der US Open 2023 in drei Sätzen. Mit Jil Teichmann steht in Melbourne noch eine weitere Schweizerin in der 2. Runde im Einsatz.

Kym angeschlagen out

Ausgeschieden ist hingegen Jérôme Kym (ATP 135). Er musste sich dem Franzosen Clément Chidekh (ATP 191) nach knapp zweieinhalb Stunden in 3 Sätzen 7:6 (7:0), 3:6, 2:6 geschlagen geben. Der Schweizer hatte dabei ab dem 2. Satz mit Rückenschmerzen und Problemen am rechten Bein zu kämpfen. Damit sind keine Schweizer Männer mehr in der Quali vertreten.