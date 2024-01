Ritschard und Sun in Runde 3 – Schweizer Trio scheitert

Legende: Gelingt ihr der Sprung ins Hauptfeld? Lulu Sun. Keystone/AP/David Rowland/Archiv

Lulu Sun (WTA 189) darf weiter auf ihre Grand-Slam-Premiere hoffen. Die 22-Jährige setzte sich in Melbourne in der zweiten Qualifikationsrunde mit 6:1, 1:6, 6:4 gegen die Südkoreanerin Su Jeong Jang (WTA 158) durch.

Damit muss die in Neuseeland geborene Sun noch eine Hürde nehmen, um erstmals in einem Major-Hauptfeld dabei zu sein. Bereits am Vortag hatte Simona Waltert die 3. Runde erreicht.

Ebenfalls noch einen Sieg vom Hauptfeld entfernt ist Alexander Ritschard (ATP 198). Der Zürcher brauchte gegen Jules Marie (FRA/ATP 224) mehr als zweieinhalb Stunden, um sich nach verlorenem Startsatz mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 durchzusetzen. Für Ritschard wäre es die dritte Major-Teilnahme.

Trio bleibt auf der Strecke

An den Australian Open nicht aufschlagen werden heuer Jil Teichmann (WTA 130), die 18-jährige Céline Naef (WTA 137) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 191). Für das Trio setzte es in der zweiten Qualifikationsrunde Niederlagen ab. Hüsler unterlag dem 20-jährigen Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/ATP 201) nach über zwei Stunden mit 6:7 (3:7), 6:3, 5:7.