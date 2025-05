In der Qualifikation für Roland Garros schafft es Rebeka Masarova in die 2. Runde. Ein Trio muss dagegen die Segel streichen.

Masarova in der 2. Runde – Kym, Vögele und Naef out

Legende: Spielt weiter um die Teilnahme an den French Open Rebeka Masarova. Imago Images/Paul Zimmer

Rebeka Masarova (WTA 124) hat an der Qualifikation zu den French Open souverän den Einzug in die 2. von 3 Runden geschafft. Gegen Lina Glushko (ISR/WTA 264) gewann die Schweizerin in 2 Sätzen 6:0, 6:2. In der nächsten Runde trifft die 25-Jährige auf die Kanadierin Carson Branstine (WTA 195).

Masarova ist aktuell die einzige Schweizerin, welche die 1. Runde überstehen konnte. Stefanie Vögele, die nach ihrem Comeback erstmals seit Sommer 2022 wieder an einem Major aufschlug, musste sich der Deutschen Ella Seidel (WTA 114) in 3 Sätzen 3:6, 6:0, 3:6 geschlagen geben. Auch für Céline Naef (WTA 191) ist das 2. Grand-Slam-Turnier des Jahres bereits wieder zu Ende. Sie unterlag Joanna Garland (TPE/WTA 177) 6:7, 3:6.

Auch Kym out

Mit Jérôme Kym (ATP 123) schied zudem der wohl grösste Schweizer Trumpf auf einen Einzug ins Hauptfeld bei den Männern frühestmöglich aus. Der 22-Jährige unterlag dem Italiener Matteo Gigante (ATP 167) 3:6, 6:3, 3:6.

Die restlichen 4 Swiss-Tennis-Athletinnen sowie Marc-Andrea Hüsler spielen erst am Dienstag.