Legende: Erstes Grand-Slam-Turnier überhaupt Céline Naef. KEYSTONE / Peter Klaunzer

Céline Naef (WTA 165) hat momentan viel zu feiern. Vor zwei Wochen hatte sie bei ihrer WTA-Premiere in 's-Hertogenbosch Venus Williams geschlagen. Nur wenige Tage später wurde sie 18 Jahre alt und steht jetzt zum ersten Mal in ihrer Karriere überhaupt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers – und das gleich in Wimbledon.

Die Schwyzerin schlug in der dritten Qualifikationsrunde die Ukrainerin Dajana Jastremska (WTA 152) mit 6:2, 3:6 und 6:4. Die junge Schweizerin übertrifft damit alle Erwartungen.

Erfolgreicher Schweizer Tag

Nebst Naef überstanden auch Simona Waltert (WTA 115) und Viktorija Golubic (WTA 138) die Qualifikation. Die Weltranglisten-115. Waltert kam ohne Satzverlust durch die drei Runden; zuletzt schlug sie die Kolumbianerin Emiliana Arango (WTA 184) mit 6:4, 7:5. Golubic, in Wimbledon Viertelfinalistin vor zwei Jahren, setzte sich in der 3. Qualifikationsrunde gegen die Griechin Despina Papamichail (WTA 188) mit 6:2, 7:6 (7:5) durch.

Zusammen mit Belinda Bencic (WTA 14) und Jil Teichmann (WTA 125) stehen damit insgesamt fünf Schweizerinnen beim renommierten Rasen-Turnier im Einsatz.

Auch Stricker im Hauptfeld

Dominic Stricker steht zum zweiten Mal in einem Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Der 20-jährige Berner (ATP 117) verdiente sich in Wimbledon dank Siegen gegen Steve Johnson (ATP 217), Juan Pablo Ficovich (ATP 243) und Mattia Bellucci (ATP 160) einen Platz im Hauptfeld.

Den Italiener Bellucci bezwang Stricker am Donnerstag in der dritten Runde der Qualifikation in vier Sätzen mit 6:3, 1:6, 6:3, 6:4. Die vorangegangenen beiden Runden waren über zwei Gewinnsätze gespielt worden. Ebenfalls in Wimbledon dabei sind Marc-Andrea Hüsler (ATP 83) und Stan Wawrinka (ATP 87).