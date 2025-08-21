 Zum Inhalt springen

Qualifikation in New York Riedi fehlt noch ein Sieg für die Premiere an den US Open

Leandro Riedi steht in der Qualifikation zu den US Open in der 3. Runde.

21.08.2025, 18:41

Tennisspieler ballt Faust
Legende: Auf Kurs Richtung Hauptfeld Leandro Riedi. Getty Images/Daniel Kopatsch

Vor knapp zwei Monaten gab Leandro Riedi (ATP 436) seine Grand-Slam-Premiere. Der 23-Jährige hatte sich in Wimbledon erstmals für das Hauptfeld eine Majors-Turniers qualifiziert. Nun steht der Zürcher vor der Premiere an den US Open: Riedi setzte sich in der 2. Quali-Runde gegen den an Nummer 9 gesetzten Finnen Otto Virtanen (ATP 123) mit 7:6 (10:8) und 6:4 durch.

Damit fehlt dem Schweizer noch ein Sieg, um beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am kommenden Sonntag beginnt, dabei zu sein. Um die letzte Hürde zu meistern, muss er sich gegen den 23-jährigen US-Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) durchsetzen.

Aus Schweizer Sicht stehen am Donnerstag (resp. in der Nacht auf Freitag) noch Marc-Andrea Hüsler, Jérôme Kym und Simona Waltert im Einsatz.

