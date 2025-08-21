Leandro Riedi steht in der Qualifikation zu den US Open in der 3. Runde.

Legende: Auf Kurs Richtung Hauptfeld Leandro Riedi. Getty Images/Daniel Kopatsch

Vor knapp zwei Monaten gab Leandro Riedi (ATP 436) seine Grand-Slam-Premiere. Der 23-Jährige hatte sich in Wimbledon erstmals für das Hauptfeld eine Majors-Turniers qualifiziert. Nun steht der Zürcher vor der Premiere an den US Open: Riedi setzte sich in der 2. Quali-Runde gegen den an Nummer 9 gesetzten Finnen Otto Virtanen (ATP 123) mit 7:6 (10:8) und 6:4 durch.

Damit fehlt dem Schweizer noch ein Sieg, um beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am kommenden Sonntag beginnt, dabei zu sein. Um die letzte Hürde zu meistern, muss er sich gegen den 23-jährigen US-Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) durchsetzen.

Aus Schweizer Sicht stehen am Donnerstag (resp. in der Nacht auf Freitag) noch Marc-Andrea Hüsler, Jérôme Kym und Simona Waltert im Einsatz.