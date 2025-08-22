Legende: Setzt sich in der 3. Quali-Runde durch Leandro Riedi (Archivbild). Keystone/Peter Schneider

Erst rund zwei Monate ist es her, seit sich Leandro Riedi (ATP 436) in Wimbledon erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert hat. An den US Open kommt er nun erneut zum Handkuss: Gegen den US-Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) siegte er in der 3. Qualifikationsrunde in zwei Sätzen 7:6 (7:5), 6:4. Damit wird er ab dem 24. August erstmals im Hauptfeld in Flushing Meadows aufschlagen.

Im Startsatz setzte sich der 23-jährige Riedi im Tiebreak durch, nachdem es bei eigenem Aufschlag mehrmals brenzlig geworden war. Der Zürcher musste fünf Breakbälle abwehren. Im zweiten Durchgang war er bei eigenem Service sicherer und liess keine Breakchance mehr zu. Seinerseits nahm er Johns einmal den Aufschlag ab und schaffte damit die Entscheidung.