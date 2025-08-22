 Zum Inhalt springen

Qualifikation in New York Riedi und Kym erstmals im US-Open-Hauptfeld – Hüsler scheitert

Leandro Riedi und Jérôme Kym schaffen den Sprung ins Hauptfeld in New York. Marc-Andrea Hüsler scheitert in der 3. Runde.

22.08.2025, 18:53

Tennisspieler schlägt den Ball auf dem Platz.
Legende: Setzt sich in der 3. Quali-Runde durch Leandro Riedi (Archivbild). Keystone/Peter Schneider

Erst rund zwei Monate ist es her, seit sich Leandro Riedi (ATP 436) in Wimbledon erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert hat. An den US Open kommt er nun erneut zum Handkuss: Gegen den US-Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) siegte er in der 3. Qualifikationsrunde in zwei Sätzen 7:6 (7:5), 6:4. Damit wird er ab dem 24. August erstmals im Hauptfeld in Flushing Meadows aufschlagen.

Im Startsatz setzte sich der 23-jährige Riedi im Tiebreak durch, nachdem es bei eigenem Aufschlag mehrmals brenzlig geworden war. Der Zürcher musste fünf Breakbälle abwehren. Im zweiten Durchgang war er bei eigenem Service sicherer und liess keine Breakchance mehr zu. Seinerseits nahm er Johns einmal den Aufschlag ab und schaffte damit die Entscheidung.

Kym kommt zur Grand-Slam-Premiere

Einige Stunden später konnte auch Jérôme Kym (ATP 176) seine dritte Quali-Partie gewinnen. Der 22-jährige Aargauer setzte sich gegen den Chinesen Yibing Wu (ATP 178) mit 6:3, 6:2 durch. Damit steht Kym erstmals in seiner noch jungen Karriere im Hauptfeld an einem Grand-Slam-Turnier.

Derweil musste Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) in der finalen Quali-Runde vor dem Sprung ins Hauptfeld die Segel streichen. Der Zürcher unterlag in zwei Sätzen mit 3:6, 2:6 dem US-Amerikaner Zachary Svajda (ATP 143). Hüsler wartet seit den US Open 2023 auf eine weitere Grand-Slam-Teilnahme.

Radio SRF 1, Bulletin um 18:45 Uhr, 22.8.2025 ; 

