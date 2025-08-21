Leandro Riedi und Jérôme Kym stehen in der Qualifikation zu den US Open ebenso in der 3. Runde wie Marc-Andrea Hüsler.

Riedi und Kym fehlt noch ein Sieg für die Premiere an den US Open

Legende: Auf Kurs Richtung Hauptfeld Leandro Riedi. Getty Images/Daniel Kopatsch

Vor knapp zwei Monaten gab Leandro Riedi (ATP 436) in Wimbledon sein Grand-Slam-Debüt. Nun steht der Zürcher vor der Premiere an den US Open: Riedi gewann in der 2. Quali-Runde gegen Otto Virtanen (FIN/ATP 123) mit 7:6 (10:8), 6:4.

Auch Kym und Hüsler in Runde 3

Damit fehlt dem Schweizer noch ein Sieg, um beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres dabei zu sein. Um die letzte Hürde zu meistern, muss er sich gegen den 23-jährigen US-Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) durchsetzen.

Noch ein Sieg von seinem allerersten Einzug in ein Grand-Slam-Hauptfeld entfernt ist Jérôme Kym (ATP 176). Der 22-Jährige bezwang Michael Zheng (USA/ATP 322) mit 6:3, 6:4 und misst sich in der 3. Runde mit Wu Yibing (ATP 178) aus China.

Mit Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) steht noch ein 3. Schweizer in der letzten Quali-Runde. Der 29-Jährige schlug Nikolos Basilaschwili (ATP 109) aus Georgien mit 7:6 (7:4), 7:5. Für Hüsler wäre es nach 2022 und 2023 die 3. US-Open-Teilnahme.

Simona Waltert (WTA 127) blieb in der 2. Runde gegen Hina Inoue (USA/WTA 218) beim 3:6, 2:6 chancenlos.