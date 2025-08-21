 Zum Inhalt springen

Qualifikation in New York Riedi und Kym fehlt noch ein Sieg für die Premiere an den US Open

Leandro Riedi und Jérôme Kym stehen in der Qualifikation zu den US Open ebenso in der 3. Runde wie Marc-Andrea Hüsler.

21.08.2025, 18:41

Tennisspieler ballt Faust
Legende: Auf Kurs Richtung Hauptfeld Leandro Riedi. Getty Images/Daniel Kopatsch

Vor knapp zwei Monaten gab Leandro Riedi (ATP 436) in Wimbledon sein Grand-Slam-Debüt. Nun steht der Zürcher vor der Premiere an den US Open: Riedi gewann in der 2. Quali-Runde gegen Otto Virtanen (FIN/ATP 123) mit 7:6 (10:8), 6:4.

Auch Kym und Hüsler in Runde 3

Damit fehlt dem Schweizer noch ein Sieg, um beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres dabei zu sein. Um die letzte Hürde zu meistern, muss er sich gegen den 23-jährigen US-Amerikaner Garrett Johns (ATP 303) durchsetzen.

Noch ein Sieg von seinem allerersten Einzug in ein Grand-Slam-Hauptfeld entfernt ist Jérôme Kym (ATP 176). Der 22-Jährige bezwang Michael Zheng (USA/ATP 322) mit 6:3, 6:4 und misst sich in der 3. Runde mit Wu Yibing (ATP 178) aus China.

Mit Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) steht noch ein 3. Schweizer in der letzten Quali-Runde. Der 29-Jährige schlug Nikolos Basilaschwili (ATP 109) aus Georgien mit 7:6 (7:4), 7:5. Für Hüsler wäre es nach 2022 und 2023 die 3. US-Open-Teilnahme.

Simona Waltert (WTA 127) blieb in der 2. Runde gegen Hina Inoue (USA/WTA 218) beim 3:6, 2:6 chancenlos.

