Der Zürcher muss bereits in der 1. Runde der Qualifikation zu den US Open die Segel streichen.

Hüsler in New York bereits ausgeschieden

Legende: Hätte durchaus seine Möglichkeiten gehabt Marc-Andrea Hüsler. Keystone/PETER SCHNEIDER

Kurzer Auftritt für Marc-Andrea Hüsler (ATP 165) an den diesjährigen US Open: Der 28-Jährige scheiterte bereits in der 1. Runde der Qualifikation. Gegen den Kasachen Beibit Zhukajew (ATP 220) verlor Hüsler in gut anderthalb Stunden 6:7 (5:7), 4:6.

Der Schweizer hätte mehr als genug Möglichkeiten gehabt, den Match in andere Bahnen zu lenken. Doch Hüsler konnte nur gerade 1 von 8 Breakchancen nutzen. Ganz anders Zhukajew, der seine beiden Möglichkeiten eiskalt verwertete. Ausserdem schwächelte Hüsler beim 1. Aufschlag, den er nur gerade in 45 Prozent der Fälle ins Feld brachte.

Ebenfalls am Dienstag oder in der Nacht auf Mittwoch stehen aus Schweizer Sicht noch Céline Naef, Leandro Riedi und Jérôme Kym in der 1. Qualirunde im Einsatz.