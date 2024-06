Leandro Riedi steht in der Qualifikation für Wimbledon in der 3. Runde.

Legende: Auf Kurs Leandro Riedi. Keystone / Alessandro della Valle

Leandro Riedi fehlt noch ein Sieg, um erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers aufzuschlagen. Die Weltnummer 138 besiegte am Mittwoch den US-Amerikaner Patrick Kypson (ATP 142) in der 2. Qualifikationsrunde in Wimbledon mit 6:2, 3:6, 7:5. Der Zürcher gab im 3. Satz zunächst einen Breakvorsprung preis, setzte sich nach fast 2 Stunden letztlich aber doch durch.

In der dritten Runde trifft der 22-jährige Riedi auf den Australier Alex Bolt (ATP 234). Auf der ATP-Tour sind sich die beiden Spieler noch nicht begegnet.

In der 2. Quali-Runde sind am Mittwoch auch Alexander Ritschard, Valentina Ryser und Simona Waltert im Einsatz.