Leandro Riedi und Alexander Ritschard setzen sich in 2 Sätzen durch und stehen in Runde 2. Marc-Andrea Hüsler scheitert.

Riedi und Ritschard überstehen 1. Quali-Runde – Hüsler out

Legende: Erste Hürde in Wimbledon übersprungen Leandro Riedi (hier im Davis Cup gegen die Niederlande). Keystone/Sander Koning

Mit Leandro Riedi (ATP 138) und Alexander Ritschard (ATP 178) haben zwei Schweizer die 1. Runde der Qualifikation für Wimbledon überstanden. Der Thurgauer Riedi setzte sich nach Blitzstart in 67 Minuten 6:0, 7:6 (7:1) gegen Juan Pablo Ficovich (ATP 222) durch. Riedi servierte stark und musste keine einzige Breakchance abwehren. Der 22-Jährige selber nutzte 3 seiner 9 Chancen bei Aufschlag Ficovich.

Auch Ritschard benötigte in seinem Duell nur 2 Sätze und bezwang den deutlich besser klassierten Argentinier Pedro Cachin (ATP 117) mit 7:6 (7:5), 6:3. Der Zürcher wehrte in den gut eineinhalb Stunden Spielzeit 5 Breakchancen seines Gegners, der 2023 in Gstaad triumphiert hatte, ab und schlug satte 31 Winner (allerdings bei ebenso vielen Fehlern).

Der 3. Schweizer beim Rasenturnier in London musste bereits die Segel streichen: Marc-Andrea Hüsler (ATP 204) unterlag dem US-Amerikaner Maxime Cressy (ATP 176) mit 7:6 (7:3), 3:6, 5:7.