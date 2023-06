Legende: Bezwang einen namhaften Gegner Leandro Riedi (Archiv-Bild). Keystone / MARK J. TERRILL

Leandro Riedi (ATP 165) hat die erste Hürde zur erstmaligen Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier mit Bravour übersprungen. Der 21-Jährige schlug in der ersten Quali-Runde für Wimbledon den an Nummer 2 gesetzten Australier Thanasi Kokkinakis (ATP 89) überraschend mit 7:5, 6:4. In der 2. Runde wartet der deutsche Oscar Otte (ATP 230) auf Riedi.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Dominic Stricker (ATP 117). Der Berner setzte sich gegen den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 217) mit 7:5, 6:4 durch. Stricker, der seinem Gegner keinen Breakball zugestand, trifft nun auf den Argentinier Juan Pablo Ficovich (ATP 243).

Aus für Laaksonen, Bellier und Ritschard

Bereits ausgeschieden sind hingegen Henri Laaksonen (ATP 252), Antoine Bellier (ATP 291) und Alexander Ritschard (ATP 161). Laaksonen unterlag Otto Virtanen (FIN/ATP 130) mit 1:6, 4:6. Bellier verlor gegen den Lokalmatador Toby Samuel (ATP 543), Ritschard unterlag Billy Harris (GBR/ATP 346) in 3 Sätzen.