Leandro Riedi und Valentina Ryser verlieren in der letzten Quali-Runde und verpassen die Grand-Slam-Teilnahme.

Legende: Nicht im Hauptfeld dabei Leandro Riedi. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Leandro Riedi (ATP 138) hat die erstmalige Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier dramatisch verpasst. Der junge Zürcher gewann in der 3. und letzten Quali-Runde gegen den Australier Alex Bolt (ATP 234) die ersten beiden Sätze mit 7:6 (7:2), 6:2. Und im dritten Satz fehlte ihm im Tiebreak sogar nur noch ein Punkt, um die Partie in drei Durchgängen zu gewinnen.

Doch Riedi vergab seinen Matchball, verlor anschliessend das Tiebreak und später auch den 4. Satz (5:7). Im Entscheidungsdurchgang ging es dann hin und her. Auf ein erstes Break konnte der Schweizer noch mit dem direkten Rebreak reagieren. Doch dann schlug Bolt erneut zu und machte nach 3:44 Stunden den Sack mit dem 6:4 im 5. Satz zu. Während der 31-Jährige damit zum dritten Mal in Wimbledon dabei sein wird, muss Riedi weiter auf seine Premiere warten.

Auch Ryser gestoppt

Als letzte Swiss-Tennis-Vertreterin ist am Mittwochabend auch Valentina Ryser (WTA 236) gescheitert. Die Thunerin unterlag ebenfalls in der letzten Quali-Runde trotz eines soliden Auftritts der US-Amerikanerin Robin Montgomery (WTA 160) mit 6:7 (3:7), 2:6. Am Ende wurden Ryser vor allem ihre vielen Fehler (38, bei «nur» 20 Winnern) zum Verhängnis.

Für die 23-Jährige war bereits das Erreichen der 3. Runde ein Exploit – es war ihre erste Teilnahme an der Qualifikation für eines der 4 Major-Turniere.