Der erste von 4 Schweizern in der Qualifikation für die US Open ist ausgeschieden.

Legende: Muss über die Bücher Dominic Stricker. Keystone/Peter Schneider

Dominic Stricker (ATP 214) hat den Sprung ins Hauptfeld der US Open verpasst. Der Berner blieb gegen den Italiener Federico Cina (ATP 216) chancenlos und unterlag in der 1. Runde der Qualifikation in nur 56 Minuten mit 2:6 und 2:6.

Stricker schlug nur 7 Winner, beging 19 unerzwungene Fehler und hatte am Ende 21 Punkte weniger auf dem Konto als sein Widersacher (34:55). 2023 hatte der 23-Jährige in Flushing Meadows noch die Achtelfinals erreicht und war die Turniersensation schlechthin.

(Noch) kein Schweizer im Hauptfeld

Neben Stricker sind in der Qualifikation für die US Open mit Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler und Leandro Riedi noch 3 weitere Schweizer im Rennen um einen der begehrten Startplätze im Hauptfeld. Fix qualifizieren konnte sich kein Schweizer für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Bei den Frauen schaffte dies mit Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Rebeka Masarova und Jil Teichmann ein Quartett. Daneben bestreiten Céline Naef und Simona Walthert die Qualifikation.