Heftiger Regen hat am Mittwoch für einen Abbruch der Qualifikationsspiele bei den Australian Open in Melbourne gesorgt. Zuvor hatten die Matches wegen der erneut schlechten Luft als Folge der verheerenden Buschfeuer in Australien mit drei Stunden Verspätung begonnen. Die Qualifikation soll nun am Donnerstag fortgesetzt werden. Die Organisatoren hoffen, dass die Luftqualität durch die reinigenden Niederschläge deutlich besser wird.

Offizielle Warnung der Behörden

Die Luftqualität in der australischen Metropole war am Dienstag bereits so schlecht gewesen, dass die Bürger aufgefordert worden waren, zu Hause zu bleiben. «Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, lassen Sie Ihre Haustiere drinnen», hatte die Stadt bei Twitter geschrieben.

Wegen des Rauchs hatten sich schon am Dienstag die ersten Spiele in der Qualifikationsrunde der Australian Open verzögert. Dalila Jakupovic gab nach einem Hustenanfall auf und wurde von einer Betreuerin vom Platz geführt.

Keine Verzögerungen erwartet

Sie war nicht die einzige Athletin, die in Melbourne über Atemprobleme klagte – weshalb sich die Organisatoren heftiger Kritik von Spielerinnen und Spielern ausgesetzt sahen. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in der zweitgrössten Stadt des Kontinents soll am 20. Januar beginnen.

Bei den schweren Buschfeuern sind seit Ende September mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Eine Verschiebung der Australian Open schlossen die Organisatoren bislang aus. «Wir erwarten keine Verzögerungen, und wir haben zusätzliche Massnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Australian Open wie geplant ablaufen können», hatte Turnierdirektor Craig Tiley zuletzt gesagt.

Sendebezug: Radio SRF3, Morgenbulletin, 15.01.2019, 07:00 Uhr