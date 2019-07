Die erst 15-jährige Cori Gauff ist wegen ihres Alters mit Einschränkungen konfrontiert. Doch die US Open wollen die Amerikanerin unbedingt im Turnier haben.

US Open wollen Wunderkind Gauff auf jeden Fall

Legende: Überzeugte in Wimbledon Die Amerikanerin Cori Gauff schaffte es bis in den Achtelfinal und schlug unter anderem Venus Williams. Getty Images

In Wimbledon überraschte und entzückte die 15-jährige Amerikanerin Cori Gauff mit ihrem Achtelfinal-Vorstoss alle. Verständlich, dass die US Open ihr einheimisches Wunderkind unbedingt auch dabei haben wollen.

Dies ist jedoch schwieriger als gedacht. Denn für junge Spielerinnen gelten spezielle Regeln: Die WTA schreibt vor, dass Sportlerinnen in ihrem 15. Lebensjahr nur 10 Turniere spielen und 3 Wildcards erhalten dürfen. Für die Amerikanerin wurde die Limite zwar auf 12 Turniere erhöht, doch die 3 Wildcards sind schon alle aufgebraucht.

Von der Grenze «ausgenommen»?

Die US-Open-Verantwortlichen zeigen sich trotzdem zuversichtlich, Gauff direkt ins Hauptfeld zu holen. In der New York Post sagte ein Sprecher, dass man davon ausgehe, die US Open seien als Grand-Slam-Turnier von der Wildcard-Grenze «ausgenommen». Auch ein WTA-Sprecher äusserte sich ähnlich.

Selbst wenn das mit der Wildcard nicht klappen würde, könnte Gauff es an die US Open schaffen - dafür muss sie aber die Qualifikation überstehen.