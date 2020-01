Romand in Melbourne weiter

Stan Wawrinka schlägt Andreas Seppi 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4 und steht in Runde 3 der Australian Open.

Der Romand muss gleich mehrere heikle Phasen überstehen.

Nächster Gegner ist der Amerikaner John Isner.

Die Zweitrunden-Partie gegen Andreas Seppi war für Stan Wawrinka eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Hochs und Tiefs wechselten sich beim Schweizer immer wieder ab. Zudem stand ihm mit dem Italiener ein äusserst starker und unangenehmer Gegner gegenüber.

«Für mich war dies heute ein grosser Sieg», sagte Wawrinka eine gute Stunde nach der Partie. Ein Virus hatte den 34-Jährigen nach dem Sieg in der 1. Runde gegen Damir Dzumhur flachgelegt. Am freien Mittwoch verliess er das Hotelzimmer nur, um einen Arzt aufzusuchen.

Mehrmals mit dem Rücken zur Wand

Im entscheidenden Satz war es zunächst Seppi, der dem Sieg näher stand. Der 35-Jährige, der gleich mehrmals bei Netzrollern das Glück auf seiner Seite hatte, ging mit Break 4:3 in Führung. Wawrinka kämpfte sich aber ein weiteres Mal in diesen Match zurück. Er nahm seinem Gegner zweimal in Folge den Aufschlag ab und sicherte sich nach 3:38 Stunden den Sieg.

Zuvor hatte Wawrinka schon im 2. Durchgang eine sehr schwierige Situation überstanden. Nach dem verlorenen Startsatz geriet er mit Break 4:5 ins Hintertreffen. Nach einer zuvor schwachen Leistung drehte der Waadtländer aber gerade noch rechtzeitig auf und schaffte den Ausgleich.

Verpasste Chancen im 4. Satz

Das Momentum war nun zumindest vorübergehend auf Seiten Wawrinkas. Er servierte nun stark und agierte auch beim Return besser. Ein Break genügte ihm im 3. Satz zur Entscheidung.

Diesen Schwung konnte er zwar mitnehmen. Einzig bei der Effizienz zeigte er Schwächen. 4 Chancen zum Servicedurchbruch liess er in Durchgang 4 ungenutzt. Ganz anders Seppi: Der Italiener verwertete seine einzige Möglichkeit und erzwang den Showdown.

Aufschlagsriese Isner wartet

Dort bewies Wawrinka einmal mehr seine Nervenstärke und wendete damit eine weitere Enttäuschung an den Australian Open ab. In den Jahren 2018 und 2019 war er jeweils in der 2. Runde ausgeschieden. Sein nächster Gegner ist John Isner. Der amerikanische Aufschlagspezialist schlug den chilenischen Qualifikanten Alejandro Tabilo mit 6:4, 6:3 und 6:3.

