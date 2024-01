Stan Wawrinka startet in der Nacht auf Montag in die Australian Open und warnt vor Gegner Adrian Mannarino.

10 Jahre nach seinem ersten Grand-Slam-Titel nimmt Stan Wawrinka am Montag gegen Adrian Mannarino seine 18. Australian Open in Angriff. 2014 gewann der Lausanner nach einem Finalsieg über Novak Djokovic seinen 1. von insgesamt 3 Major-Titeln.

«Das sind natürlich unglaubliche Erinnerungen», blickt der mittlerweile 38-jährige zurück. «Ich hatte damals zwei fabelhafte Wochen mit den Siegen gegen Djokovic und Nadal. Es ist immer speziell, hierher zurückzukommen.» Um den Titel wird er im Spätherbst seiner Karriere nicht mehr mitspielen.

Mannarino ist in der Form seines Lebens. Und ich habe ihn noch nie geschlagen.

Die Motivation und Freude sind bei Wawrinka aber nach wie vor gross. Von der Fussverletzung, die er sich Anfang November in Metz zugezogen hatte, scheint er gut erholt. «Es war zunächst kompliziert, aber ich habe sehr hart gearbeitet.»

Mit den Besten trainiert

Wawrinka konnte zwar kein Vorbereitungsturnier bestreiten, weilt aber seit Anfang Jahr in Melbourne und trainierte viel in der Rod Laver Arena mit Stars wie Carlos Alcaraz, Taylor Fritz oder Alex de Minaur. «Ich habe extra mit den Besten trainiert», verrät Wawrinka. «Die Vorbereitung war zwar nicht wie erwünscht, aber das ist nicht schlimm, ich bin zufrieden mit meinem Niveau.»

Ich werde einen grossen Match brauchen.

Dieses wird hoch sein müssen, wenn der Romand in der Nacht auf Montag die erste Hürde Adrian Mannarino überwinden will. Zwar blieb ihm ein ganz grosser Brocken wie Djokovic oder Alcaraz erspart, der Weltranglisten-20. aus Frankreich ist aber ein gefährlicher Gegner. «Er ist in der Form seines Lebens, gewann letztes Jahr drei Turniere – und ich habe ihn noch nie geschlagen», weiss Wawrinka.

Er müsse versuchen, dem Linkshänder mit den vielen Variationen sein Spiel aufzuzwingen. «Ich werde einen grossen Match brauchen», betont der Schweizer. Ob es ein Vorteil sei, dass es diesmal auf drei statt wie bei seinen beiden knappen Niederlagen gegen Mannarino auf zwei Gewinnsätze gehe, werde man erst am Ende wissen.

Teilaufzeichnung des Wawrinka-Spiels Box aufklappen Box zuklappen Die Partie zwischen Stan Wawrinka und Adrian Mannarino findet in der Nacht auf Montag ab ca. 2:30 Uhr statt. SRF zwei zeigt am Montag ab 12:30 Uhr eine Teilaufzeichnung der Partie.