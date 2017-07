Round-Up: Djokovic gegen eine dicke Überraschung

Novak Djokovic gibt gegen Adam Pavlasek nur 5 Games ab und steht in den 1/16-Finals von Wimbledon. Dort trifft er überraschenderweise nicht auf Juan Martin Del Potro.

Djokovic gibt sich gegen Pavlasek keine Blösse 1:05 min, vom 6.7.2017

6:2, 6:2, 6:1 in 93 Minuten – die nackten Zahlen widerspiegeln das Kräfteverhältnis im 2.-Runden-Match zwischen Novak Djokovic und Adam Pavlasek. Die serbische Weltnummer 4 musste nur einen Breakball abwehren und schaffte ihrerseits 7 Service-Durchbrüche. Der 22-jährige Pavlasek (ATP 136) war nicht in der Lage, den dreifachen Wimbledon-Champion in Bedrängnis zu bringen.

Gulbis macht die Überraschung gegen Del Potro perfekt

In der 3. Runde trifft Djokovic überraschend auf den Letten Ernests Gulbis. Die Weltnummer 589 gewann die Partie gegen Juan Martin Del Potro (ATP 32) in 3 Sätzen mit 6:4, 6:4 und 7:6. Gulbis überzeugte mit seinem angriffigen Spiel: Der 28-Jährige schlug 25 Asse, 59 Winner und gewann 83 Prozent seiner Ballwechsel am Netz.

Mandy Minella reist definitiv ohne Sieg aus Wimbledon ab. Die 31-jährige Luxemburgerin ist im 5. Monat schwanger und war am Dienstag bereits im Einzel ausgeschieden. Nun scheiterte die Weltnummer 82 auch im Frauen-Doppel in der 1. Runde. Mit Partnerin Anastasija Sewastowa unterlag sie Varatchaya Wongteanchai/Ipek Soylu in zwei Sätzen.

