Die Top-10-Spielerinnen

Ashleigh Barty (WTA 1) - Bernarda Pera (WTA 70) 6:4, 3:6, 6:2

Jelina Switolina (WTA 6) - Océane Babel (WTA 1052) 6:2, 7:5

Karolina Pliskova (WTA 9) – Donna Vekic (WTA 36) 7:5, 6:4

Die Turnier-Mitfavoritin Ashleigh Barty hat bei ihrem Auftaktmatch in Paris härter kämpfen müssen als erwartet. Die Weltranglistenerste aus Australien benötigte gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera am Dienstag 2 Stunden für den Einzug in die 2. Runde.

Neben Barty gehört auch die Ukrainerin Jelina Switolina zu den Favoritinnen. Die 26-Jährige erfüllte bei ihrer Partie der 1. Runde gegen Océane Babel die Erwartungen und liess der einheimischen Gegnerin keine Chance.

Eine knifflige Aufgabe hat Karolina Pliskova überstanden. Die 29-jährige Tschechin zeigte gegen Donna Vekic, die ehemalige Nummer 19 der Welt, eine solide Leistung und setzte sich verdient in 2 Sätzen durch.

Das Missgeschick

Für die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (WTA 12) ist das Grand-Slam-Turnier hingegen aus kuriosem Grund vorzeitig vorbei. Kvitova hat sich nach ihrem Auftaktsieg gegen Greet Minnen (WTA 99) bei einem Pressetermin am Knöchel verletzt. «Nach einem MRT und einer Besprechung mit meinem Team habe ich leider die schwere Entscheidung getroffen, dass es unklug wäre, damit zu spielen», schrieb die Tschechin auf Twitter.