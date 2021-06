Aryna Sabalenka bricht in der 3. Runde der French Open gegen Anastasia Pawljutschenkowa komplett ein.

Die Top-10-Spielerinnen

Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 32) - Aryna Sabalenka (WTA 4) 6:4, 2:6, 6:0

Serena Williams (WTA 8) - Danielle Collins (WTA 50) 6:4, 6:4

Das Frauenfeld bei den French Open in Paris lichtet sich weiter. Mit Aryna Sabalenka aus Belarus ist am Freitag die höchstgesetzte noch im Turnier verbliebene Spielerin gescheitert. Die 23-Jährige unterlag nach einem schwachen Auftritt der Russin Anastasia Pawljutschenkowa in 3 Sätzen. Die Nummer 4 der Weltrangliste hatte sich nach verlorenem Startsatz zurückgekämpft, ehe sie im letzten Satz kein einziges Game mehr gewann.

Keine Blösse hingegen gab sich Serena Williams. Die 39-jährige US-Amerikanerin bezwang ihre Landsfrau Danielle Collins in 2 Sätzen. Williams musste gegen eine aufsässige Gegnerin aber hart für den Erfolg kämpfen. Im 2. Satz führte die Aussenseiterin zwischenzeitlich mit 4:1, mit 5 Games in Folge fiel die Reaktion von Williams aber deutlich aus. Im Achtelfinal trifft die 23-fache Grand-Slam-Siegerin auf Elena Rybakina.