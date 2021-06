Die Top-10-Spielerin

Jelina Switolina (WTA 6) - Barbora Krejcikova (WTA 33) 3:6, 2:6

Sofia Kenin (WTA 5) - Jessica Pegula (WTA 29) 4:6, 6:1, 6:4

Iga Swiatek (WTA 9) - Anett Kontaveit (WTA 31) 7:6 (7:4), 6:0

Die nächste Top-10-Spielerin muss bei den French Open die Rackets einpacken. Jelina Switolina unterlag in der 3. Runde der Tschechin Barbora Krejcikova überraschend in 2 Sätzen 3:6, 2:6. Besonders der eigene Aufschlag wurde der Weltnummer 6 aus der Ukraine zum Verhängnis. In beiden Durchgängen musste sie 3 Breaks hinnehmen. Switolina ist das jüngste Favoritenopfer in Roland Garros. Bisher waren bereits Ashleigh Barty (WTA 1), Aryna Sabalenka (WTA 4), Bianca Andreescu (WTA 7) und Karolina Pliskova (WTA 10) ausgeschieden. Naomi Osaka (WTA 2) hatte sich nach einem Presse-Boykott vom Turnier zurückgezogen.

Ein verfrühtes Out hat Sofia Kenin nach einem Fehlstart noch abwenden können. Die US-Amerikanerin zog im 1. Satz gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula mit 4:6 den Kürzeren, ehe sie aufdrehte: Zuerst glich sie die Partie mit einem furiosen 6:1 aus, danach vollendete sie die Wende im 3. Durchgang mit einem 6:4. Im Achtelfinal bekommt es Kenin mit der Griechin Maria Sakkari (WTA 18) zu tun.

Im Startsatz entpuppte sich Anett Kontaveit für die favorisierte Iga Swiatek als hartnäckige Gegnerin. Erst im Tiebreak des 1. Durchgangs musste die Estin abreissen lassen und mit dem kassierten Minibreak zum 2:4 der Titelverteidigerin den Vorteil zugestehen. Diesen nutzte Swiatek kaltblütig aus: Sie schnappte sich mit 7:4 den Satz. Danach war die Gegenwehr Kontaveits, die in der 1. Runde Viktorija Golubic eliminiert hatte, gebrochen. Der 2. Satz wurde mit 6:0 zur Beute Swiateks. In der Runde der letzten 16 wartet die erst 18-jährige Marta Kostyuk (WTA 81) auf die 20-jährige Swiatek.