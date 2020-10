Out in Runde 2: Pliskova scheitert überraschend an Ostapenko

Karolina Pliskova (WTA 4) – Jelena Ostapenko (WTA 43) 4:6, 2:6

Sofia Kenin (WTA 6) – Ana Bogdan (WTA 93) 3:6, 6:3, 6:2

Karolina Pliskova verliert in Paris gegen Jelena Ostapenko bereits in der 2. Runde und scheidet überraschend früh aus. Ostapenko, die 2017 die French Open für sich entscheiden konnte, schlug dreimal so viele Winner wie Pliskova (27 zu 9) und beging dabei erst noch weniger Eigenfehler (19 zu 25). Pliskova kassierte in den beiden Sätzen 5 Breaks und durchbrach den Aufschlag ihrer Gegnerin nur zweimal.

Eine weitere Favoritin bekundete ebenfalls Mühe: Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin musste gegen die Rumänin Ana Bogdan über 3 Sätze gehen. Den Entscheidungsdurchgang gewann die 21-jährige US-Amerikanerin deutlich mit 6:2. Zu Beginn der Partie tat sich Kenin schwer mit ihrem Aufschlag, konnte diesen aber in den Sätzen 2 und 3 deutlich verbessern.