Karolina Pliskova (WTA 4) - Mayar Sherif (WTA 172) 6:7 (9:11), 6:2, 6:4

Clara Tauson (WTA 188) - Jennifer Brady (WTA 25) 6:4, 3:6, 9:7

Die Nummer 2 des Turniers, Karolina Pliskova, setzte sich in der 1. Hauptrunde der French Open in 3 Sätzen gegen Mayar Sherif durch. Nachdem sie den Startsatz noch im Tiebreak verloren hatte, drehte die Tschechin auf und holte sich den Sieg in 2:15 Stunden. Sherif schrieb trotzdem Sportgeschichte: Die 24-Jährige ist die erste ägyptische Tennisspielerin, die eine (Qualifikations-) Partie bei einem Grand Slam gewinnen konnte.

Der 17-jährigen Clara Tauson ist in Paris ein dicker Coup gelungen. Die Qualifikantin aus Dänemark warf die Weltnummer 25, Jennifer Brady, nach 2:46 Stunden aus dem Turnier. Brady, die an den US Open bis in den Halbfinal marschiert war, war vom aggressiven Tennis der Teenagerin über weite Strecken überfordert.