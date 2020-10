Die Achtelfinals am Sonntag

Simona Halep (WTA 2) - Iga Swiatek (WTA 54) 1:6, 2:6

Kiki Bertens (WTA 8) - Martina Trevisan (WTA 159) 4:6, 4:6

Wer hätte das gedacht? Simona Halep scheitert in Paris bereits im Achtelfinal. Die French-Open-Siegerin von 2018 wurde von Iga Swiatek regelrecht vorgeführt. Die erst 19-jährige Polin fegte Halep in gerade einmal 68 Minuten mit 6:1, 6:2 vom Court Philippe Chatrier. Das Verhältnis der Winner lautete am Ende 30:12 zugunsten von Swiatek, die erstmals in ihrer noch jungen Karriere im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers steht. Bereits im letzten Jahr waren Halep und Swiatek im Achtelfinal der French Open aufeinandergetroffen. Damals gab Halep ein einziges Game ab. Nun wendete sich das Blatt.

Nächste Gegnerin von Swiatek ist Martina Trevisan. Auch die Italienerin schaffte in ihrem Achtelfinal die Überraschung und warf die Weltnummer 8 Kiki Bertens mit einem 6:4, 6:4-Sieg aus dem Turnier. Trevisan hatte es durch die Qualifikation erstmals an den French Open in das Hauptfeld geschafft. Überhaupt bestreitet die 26-jährige aus Florenz erst ihr 3. Major-Turnier. Bei ihren ersten beiden Grand-Slam-Teilnahmen scheiterte Trevisan jeweils in der Startrunde.