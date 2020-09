Die Top-Spielerinnen

Serena Williams (WTA 9) - Kristie Ahn (WTA 102) 7:6 (7:2), 6:0

Petra Kvitova (WTA 11) - Océane Dodin (WTA 118) 6:3, 7:5

Serena Williams besiegte im Duell zweier US-Amerikanerinnen Kristie Ahn nach 1:42 Stunden. Nachdem es im 1. Satz für die Favoritin knorzig zu und her ging, liess die 39-Jährige im 2. Durchgang die Muskeln spielen und fegte Ahn vom Court. Williams unternimmt in Paris den nächsten Versuch, ihren 24. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und mit Rekordhalterin Margaret Court (Australien) gleichzuziehen.

Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova hat an einem verregneten Montagvormittag in Paris den 1. Match des Tages an den French Open gewonnen. Die 30-jährige Tschechin schlug die französische Aussenseiterin Océane Dodin 6:3, 7:5 und zog damit in die 2. Runde ein. Die an Nummer 7 gesetzte Kvitova überstand die Starthürde in Paris zum 10. Mal. Einzig 2010 scheiterte sie in der 1. Runde. Der Match wurde auf dem Court Philippe Chatrier ausgetragen, der seit diesem Jahr über ein bewegliches Dach verfügt.

Die Kuriosität

Katarina Zavatska (WTA 112) sorgte in ihrem Duell mit Kiki Bertens (WTA 8) (6:2, 2:6, 0:6) für eine Szene, die man so nicht alle Tage sieht. In den letzten 10 Minuten rissen der 20-jährigen Ukrainerin bei 3 Rackets jeweils Saiten, weshalb ihr die eigenen Schläger ausgingen. Ihr Coach brachte ihr ein Racket eines anderen Herstellers, mit welchem sie die Partie zu Ende spielte. Im letzten Durchgang konnte die emotional sichtlich mitgenommene Zavatska allerdings kein Game gewinnen.

Das missglückte Comeback

Andrea Petkovic (WTA 95) hat bei ihrem Comeback auf der grossen Tennisbühne eine Niederlage erlitten. Fast ein Jahr nach ihrem letzten Match auf der WTA-Tour verlor die 33-jährige Deutsche ihr Erstrundenduell an den French Open gegen die Bulgarin Tsvetana Pironkova (WTA 157) 3:6, 3:6. Ursprünglich hatte die ehemalige Nummer 9 der Welt vorgehabt, ihre Karriere Ende dieses Jahres zu beenden. Nun hängt sie aber nach der langen Coronapause noch ein Jahr an. Petkovic, die auch als Sportmoderatorin für das ZDF arbeitet, hatte nach eigenen Angaben noch nie so viel Spass am Tennis gehabt wie zurzeit.

Das Wetter

Auch am 2. Tag regnete es in Paris. Auf den 12 Aussenplätzen konnte deshalb zunächst nicht gespielt werden. Die ersten Partien des Tages verzögerten sich entsprechend.