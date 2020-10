Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (ATP 1) - Karen Chatschanow (ATP 16) 6:4, 6:3, 6:3

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) - Grigor Dimitrov (ATP 20) 6:3, 7:6 (11:9), 6:2

Nach seinem 4. Auftritt in Paris weist Novak Djokovic immer noch eine weisse Weste auf. Der Weltranglisten-Erste besiegte im Achtelfinal den Russen Karen Chatschanow in 3 Durchgängen und bleibt damit ohne Satzverlust. Vor allem im 1. Satz bot Chatschanow Djokovic allerdings harte Gegenwehr. In den entscheidenden Momenten war der Serbe aber besser. Im 3. Satz gab er zwar einen Break-Vorsprung aus der Hand. Nach 2:23 Stunden war der Sieg aber doch Tatsache.

Im Viertelfinal trifft Djokovic auf Pablo Carreño Busta. Letztmals kam es an den US Open zu diesem Duell. Damals wurde der 17-fache Major-Sieger disqualifiziert, nachdem er eine Linienrichterin mit dem Ball getroffen hatte. Carreño Busta (ATP 18) stoppte den Höhenflug von Überaschungsmann Daniel Altmaier (ATP 186) und siegte 6:2, 7:5 und 6:2. Der Deutsche hätte im 2. Satz die Chance gehabt, dem Match eine andere Richtung zu geben. Nach einer 5:2-Führung musste er den Durchgang aber doch noch abgeben.

Grigor Dimitrov konnte in seinem Achtelfinal gegen Stefanos Tsitsipas zwar einige wunderbare Punkte für sich entscheiden. Doch um den Griechen ernsthaft zu gefährden, reichte es bei weitem nicht. Der Bulgare erspielte sich im Tiebreak des 2. Satzes zweimal einen Satzball. Letztlich zog Tsitsipas auch in dieser Situation den Kopf aus der Schlinge. Im 3. Satz schien Dimitrov nicht mehr wirklich an die Überraschung zu glauben. Nach 2:26 Stunden durfte der Favorit dann jubeln.

Tsitsipas' Viertelfinal-Gegner heisst Andrej Rublew. Der Russe biss sich nach hartem Kampf gegen Marton Fucsovics durch. Nach 3:54 Stunden und 2 Tiebreaks stand der 4-Satz-Sieg (6:7, 7:5, 6:4, 7:6) für den 22-Jährigen fest. Fucsovics, der in der 1. Runde die Turniernummer 4 Daniil Medwedew eliminiert hatte, ging volles Risiko. Von 16 erspielten Breakchancen konnte er jedoch nur deren 5 nutzen.