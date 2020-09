Der Belgier kommt gegen Jannik Sinner überhaupt nicht in die Gänge und muss in Paris bereits die Koffer packen.

Legende: Erwischte einen rabenschwarzen Tag Der Belgier David Goffin. imago images

Jannik Sinner (ATP 74) – David Goffin (ATP 12) 7:5, 6:0, 6:3

Alexander Zverev (ATP 7) – Dennis Novak (ATP 92) 7:5, 6:2, 6:4

Kei Nishikori (ATP 35) – Dan Evans (ATP 34) 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 1:6, 6:4

Für David Goffin sind die French Open bei erster Gelegenheit zu Ende gegangen. Der Belgier kam gegen Jannik Sinner (ATP 74) überhaupt nicht auf Touren, wobei er gegen den 19-jährigen Südtiroler im 1. Satz noch am besten mithalten konnte. Insgesamt leistete sich Goffin 43 unerzwungene Fehler. Am Ende setzte sich French-Open-Debütant Sinner klar in 3 Sätzen durch. Der ATP Newcomer des Jahres 2019 hatte zuletzt in Rom mit einem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas (ATP 6) von sich reden gemacht.

Am späteren Abend und bei hoher Luftfeuchtigkeit musste Alexander Zverev zu seiner Erstrundenpartie antreten. Sein Gegner Dennis Novak erwischte den besseren Start und ging schnell mit Break in Führung. In der Folge hatte der Österreicher aber wenig zu melden, Zverev wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 7:5, 6:2, 6:4.

Kei Nishikori hat sich einmal mehr als Fünfsatz-Spezialist hervorgetan. Der Japaner besiegte den an Nummer 32 gesetzten Briten Dan Evans mit 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 1:6, 6:4. Die Bilanz Nishikoris bei Fünfsatz-Matches kann sich sehen lassen, sie steht mittlerweile bei 24 Siegen gegenüber nur 5 Niederlagen.

Der Abnützungskampf

Fast 5 Stunden dauerte das argentinische Duell zwischen Federico Delbonis und Juan Ignacio Londero. Die beiden Gauchos lieferten sich bei zum Ende einsetzenden Nieselregen einen packenden Fight, den Londero im 5. Satz schliesslich mit 14:12 für sich entschied. Für beide war es – wenig überraschend – das längste Match ihrer Karriere.