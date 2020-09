Rafael Nadal (ATP 2) - Mackenzie McDonald (ATP 236) 6:1, 6:0, 6:3

Nach dem mühelosen Sieg in Runde 1 gegen den Belarussen Egor Gerasimow gab sich Rafael Nadal in Paris auch in der 2. Runde keine Blösse. Der spanische Rekordsieger fegte den Amerikaner Mackenzie McDonald mit einem 6:1, 6:0, 6:3 vom Platz. Die Partie gegen die 25-jährige Weltnummer 236 dauerte 1:40 Stunden.

Nächster Gegner des zwölffachen Roland-Garros-Siegers Nadal ist der Italiener Stefano Travaglia, der den Japaner Kei Nishikori in 5 Sätzen aus dem Turnier warf. Travaglia steht bei seiner Paris-Premiere damit erstmals in der 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Mit Dominic Thiem steht auch Nadals Paris-Finalgegner der letzten beiden Jahre in der 3. Runde. Der Österreicher schlug den Amerikaner Jack Sock (ATP 310) mit 6:1, 6:3, 7:6 (8:6). Als Thiem im 3. Satz das Break zum 2:1 gelang, deutete alles auf einen ungefährdeten Sieg hin. Doch Sock, der vor eineinhalb Jahren noch in den Top 10 der Welt war, breakte umgehend zurück und zwang den Favoriten ins Tiebreak. Mehr noch: Sock ging 6:3 in Führung und hatte 3 Satzbälle. Doch Thiem gewann 5 Punkte in Folge und durfte nach 140 Minuten jubeln.

Eine richtig harte Nuss zu knacken hatte Alexander Zverev. Der deutsche US-Open-Finalist musste gegen den unangenehmen Doppel-Spezialisten Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich über die volle Distanz und setzte sich erst mit 6:4 im 5. Satz durch. Die Matchuhr auf dem Court Philippe Chatrier zeigte 3:59 Stunden an.