Rafael Nadal und Novak Djokovic starten mit klaren Siegen in die French Open. Für Andrej Rublew ist das Turnier dagegen bereits zu Ende.

Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (ATP 1) - Tennys Sandgren (ATP 66) 6:2, 6:4, 6:2

Rafael Nadal (ATP 3) - Alexei Popyrin (ATP 63) 6:3, 6:2, 7:6

Andrej Rublew (ATP 7) - Jan-Lennard Struff (ATP 42) 3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 4:6

Matteo Berrettini (ATP 9) - Taro Daniel (ATP 113) 6:0, 6:4, 4:6, 6:4

Diego Schwartzman (ATP 10) - Yen-Hsun Lu (ATP 680) 6:2, 6:2, 6:3

Novak Djokovics Bilanz nach dem Sieg gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren liest sich eindrücklich: 5 Breaks, 33 Winner und kein eigenes Aufschlagspiel abgegeben. Doch der serbische Weltranglistenerste verlor zeitweise etwas seinen Fokus auf die Partie aufgrund von Sandgrens unkonventionellen Verhalten und Spielweise und wirkte erleichtert, als er nach 2 Stunden Spielzeit den Einzug in die 2. Runde perfekt machte.

Rafael Nadal ist erfolgreich in Richtung 14. Titel an den French Open gestartet. Der Mallorquiner musste beim 3-Satz-Sieg gegen den Australier Alexei Popyrin aber eine heikle Phase überstehen, als der 21-Jährige im 3. Satz beim Stand von 5:3 zu einem Satzball kam. Doch Popyrin spielten die Nerven im entscheidenden Moment einen Streich, weshalb Nadal zurück in den Satz kam und das Tiebreak für sich entscheiden konnte.

Mit Andrej Rublew ist die Weltnummer 7 bereits in der 1. Runde gescheitert. Der 23-jährige Russe kam gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff zwar nach einem 0:2-Satzrückstand zurück in die Partie, musste sich nach hartem Kampf aber über 5 Sätze geschlagen geben. Der 31-jährige Struff schlug bei seinem ersten Erfolg über einen Top-10-Spieler an einem Grand-Slam-Turnier 25 Asse.

Einen Umweg musste Matteo Berrettini auf sich nehmen. Der 25-jährige Italiener gewann die ersten beiden Sätze gegen den japanischen Qualifikanten Taro Daniel deutlich, musste sich im 3. Durchgang aber zum einzigen Mal im ganzen Spiel breaken lassen und deshalb einen zusätzlichen Satz absolvieren. Dort trat Berrettini aber wieder sicherer auf und setzte sich wie erwartet durch.

Dass Diego Schwartzman ein absoluter Sandspezialist ist, bewies der Argentinier gegen den Taiwanesen Yen-Hsun Lu einmal mehr. Die Weltnummer 10 liess Lu nicht den Hauch einer Chance und musste in der einseitigen Partie nur 7 Games abgeben.