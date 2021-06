Die Top-10-Spieler

Daniil Medwedew (ATP 2) - Alexander Bublik (ATP 37) 6:3, 6:3, 7:5

Daniil Medwedew überstand seinen Auftaktmatch in Paris gegen den Kasachen Alexander Bublik sicher. Für die Weltnummer 2 keine Selbstverständlichkeit: Bei seiner 5. Teilnahme an den French Open gewann der Russe zum ersten Mal eine Partie. Der zweifache Major-Finalist bekundete im letzten Satz Mühe und lag mit 3:5 in Rücklage. Die folgenden 4 Games entschied der Russe dann aber für sich und beendete die Partie nach 1:54 Stunden in 3 Sätzen.

Favoritensiege für Ruud und Sinner

Casper Ruud (ATP 16) - Benoît Paire (ATP 40) 5:7, 6:2, 6:1, 7:6 (7:4)

Jannik Sinner (ATP 19) - Pierre-Hugues Herbert (ATP 85) 6:1, 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:4

Eine Runde weiter ist Genf-Sieger Casper Ruud. Der Norweger musste gegen den unberechenbaren Franzosen Benoît Paire zwar den Startsatz abgeben, setzte sich dann aber in 4 Umgängen durch.

Einen über 3-stündigen Abnützungskampf lieferten sich der italienische Youngster Sinner und der französische Routinier Pierre-Hugues Herbert, mit dem besseren Ende für Jannik Sinner. Dabei hatte Herbert einen Satzrückstand erst noch drehen können. Der letztjährige Viertelfinalist Sinner schlug aber zurück und wurde seiner Favoritenrolle doch noch gerecht.

Schwarzer Tag für Frankreich

6 Franzosen standen am Montag am Heimturnier im Einsatz, alle 6 scheiterten in der Startrunde. Neben den erwähnten Paire und Herbert ging das Turnier auch für Jo-Wilfried Tsonga (ATP 77), Arthur Rinderknech (ATP 118), Mathias Bourgue (ATP 197) und Arthur Cazaux (ATP 452) zu Ende. Tsonga scheiterte gegen den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 57) in 4 Sätzen 4:6, 2:6, 6:3, 6:7 (5:7).