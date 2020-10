Die Achtelfinals am Sonntag

Dominic Thiem (ATP 3) - Hugo Gaston (ATP 239) 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3

Alexander Zverev (ATP 7) - Jannik Sinner (ATP 75) 3:6, 3:6, 6:4, 3:6

Rafael Nadal (ATP 2) - Sebastian Korda (ATP 213) 6:1, 6:1, 6:2

Nachdem der 20-jährige Franzose Hugo Gaston in der 3. Runde erstaunlicherweise gegen Stan Wawrinka (ATP 17) gewonnen hatte, brachte er im Achtelfinal Mitfavorit Dominic Thiem an den Rand einer Niederlage. Nach zwei verlorenen Sätzen wurde Gaston plötzlich stärker und und zwang die Weltnummer 3 in einen Entscheidungssatz. Dort gelang Thiem das entscheidende Break zum 5:3, musste vor dem Matchgewinn aber noch einen Breakball abwehren. Im Viertelfinal wartet der Argentinier Diego Schwartzman (ATP 14) auf den Gewinner der US Open.

Alexander Zverev ist bei Roland Garros überraschend im Achtelfinal ausgeschieden. Der deutsche US-Open-Finalist scheiterte in 4 Sätzen am Italiener Jannik Sinner. Der 19-Jährige musste einzig im 3. Durchgang eine Schwächephase überstehen, ansonsten überzeugte Sinner und hatte die Partie im Griff. Für die Weltnummer 75 ist es der grösste Erfolg in der noch jungen Karriere. Im Viertelfinal wartet mit Rafael Nadal die wohl schwierigste Aufgabe auf Sand überhaupt.

Rafael Nadal spazierte locker in den Viertelfinal. Der 34-jährige Spanier, zusammen mit Novak Djokovic der Favorit auf den Titel, machte mit dem Qualifikanten Sebastian Korda kurzen Prozess und gab in 115 Minuten nur 4 Games ab. Auf dem Weg in die Runde der letzten 8 musste Nadal noch keinen Satz abgeben, geschweige denn einen «Long-Set» spielen. Der erst 20-jährige US-Amerikaner zahlte gegen den 12-fachen Roland-Garros-Champion Lehrgeld, nachdem er in Paris zuvor überraschend 6 Spiele (inkl. Qualifikation) hatte gewinnen können.

Legende: Alles unter Kontrolle Rafael Nadal steht in Paris unter den letzten 8. Getty Images