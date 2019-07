Nadal spart auch im Achtelfinal Kräfte

Nach der bislang einzigen Herausforderung in der 2. Wimbledon-Runde (4 Sätze gegen Nick Kyrgios) ist Rafael Nadal wieder in flottem Tempo unterwegs. Gegen Joao Sousa (Por/ATP 69) bestritt er in 105 Minuten seinen bisher kürzesten Match im All England Club und reüssierte glatt mit 6:2, 6:2, 6:2. Der Weltnummer 2 glückten pro Satz zwei Service-Durchbrüche, selbst musste der Spanier keinen einzigen Breakball abwehren.

Im Viertelfinal wartet auf Nadal ein ungesetzter US-Amerikaner: Sam Querrey (ATP 65). Der 1,99-m-Mann biss sich gegen Landsmann Tennys Sandgren (ATP 94) mit 6:4, 6:7, 7:6, 7:6 durch. Trotz Absturz im Ranking aufgrund längerer Pause nach einer Bauchmuskelverletzung ist Querrey nicht irgendjemand – sondern der Wimbledon-Halbfinalist von 2017.

Djokovic hinterlässt bestechenden Eindruck

Wie Nadal ist auch Novak Djokovic leichtfüssig unterwegs. Für das souveräne 6:3, 6:2, 6:3 über den nicht konkurrenzfähigen, erst 21-jährigen Franzosen Ugo Humbert (ATP 66) benötigte der Weltranglisten-Leader lediglich rund 100 Minuten.

Nächster Gegner des Titelverteidigers und 4-fachen Wimbledon-Triumphators ist David Goffin (ATP 23). Der Belgier steht nach einem 4-Satz-Erfolg über Fernando Verdasco (Sp/ATP 37) erstmals auf dem «heiligen Rasen» in London in der Runde der letzten Acht.

