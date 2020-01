Novak Djokovic bekundet in seinem 2. Spiel an den Australian Open keine Mühe. Matteo Berrettini und Grigor Dimitrov schon.

Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (ATP 2) - Tatsuma Ito (ATP 146) 6:1, 6:4, 6:2

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) - Philipp Kohlschreiber (ATP 79) w.o.

Tennys Sandgren (ATP 100) - Matteo Berrettini (ATP 8) 7:6 (9:7), 6:4, 4:6, 2:6, 7:5

Nur eineinhalb Stunden benötigte Novak Djokovic für seinen 2. Sieg an den diesjährigen Australian Open. Der 7-fache Champion setzte sich gegen den Japaner Tatsuma Ito 6:1, 6:4, 6:2 durch. In der 3. Runde wartet mit Yoshihito Nishioka (ATP 71) ein nächster Japaner.

Für Matteo Berrettini hingegen sind die Australian Open schon nach der 2. Runde vorbei. Der Italiener, der an den vergangenen US Open bis in die Halbfinals vorgestossen war, musste sich überraschend dem US-Amerikaner Tennys Sandgren (ATP 100) nach 3:23 Stunden in 5 Sätzen geschlagen geben.

Stefanos Tsitsipas kam in der Nacht auf Mittwoch derweil nicht zum Spielen: Zweitrunden-Gegner Philipp Kohlschreiber musste sich mit einer Bauchmuskelzerrung zurückziehen.

Die zweite Überraschung

Bereits nach der 2. Runde die Koffer packen muss Grigor Dimitrov. Der Bulgare (ATP 20) musste sich dem Amerikaner Tommy Paul (ATP 80) in 5 Sätzen mit 4:6, 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:3) und 6:7 (3:10) geschlagen geben. Dabei hatte es lange nach einem Comeback ausgesehen: Dimitrov führte im entscheidenden Satz mit 5:3, konnte den Vorsprung gegen den 22-jährigen Paul aber nicht über die Runden bringen.

Der Hingucker

An seinem freien Tag zeigte Dominic Thiem, dass er auch in einem «Joga Bonito»-Video durchaus gut aufgehoben wäre. Zusammen mit seinem Coach Thomas Muster jonglierte die österreichische Weltnummer 5 in bester Ronaldinho-Manier – und das mit einem Tennisball.

