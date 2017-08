Round-up: Shapovalov schlägt Tsonga – Scharapowa in Runde 3

Der steile Aufstieg von Denis Shapovalov geht weiter: Der Kanadier setzte sich in der 2. Runde der US Open gegen Jo-Wilfried Tsonga durch. Auch Maria Scharapowa ist weiter, während ein angeschlagener Nick Kyrgios in der 1. Runde scheiterte.

Maria Scharapowa gestaltet auch ihr 2. Grand-Slam-Spiel nach der 15-monatigen Dopingsperre erfolgreich.

Roger Federer trifft in einem möglichen Achtelfinal nicht auf Nick Kyrgios.

Ivo Karlovic scheidet trotz 46 Assen aus.

Mitfavorit Alexander Zverev scheitert überraschend an Borna Coric.

Der Aufsteiger

Anfangs August war Denis Shapovalov noch die Nummer 143 der Welt. Jetzt steht der Kanadier in der 3. Runde der US Open – ohne Satzverlust. Der mittlerweile an Position 69 klassierte 18-Jährige schlug den an Nummer 8 gesetzten Jo-Wilfried Tsonga mit 6:4, 6:4, 7:6 (7:3) und trifft nun auf Kyle Edmund. Shapovalov hatte spätestens in Montreal auf sich aufmerksam gemacht, als er in der 3. Runde Rafael Nadal schlug und erst im Halbfinal von Alexander Zverev gestoppt wurde.

Die Rückkehrerin

Maria Scharapowa gewann auch ihre 2. Grand-Slam-Partie seit den Australian Open 2016. Die Russin sah sich nach dem verlorenen Startsatz im 2. Umgang mit 4 Breakpunkten konfrontiert. Die Weltnummer 146 verhinderte aber einen Serviceverlust und drehte auf: Nach knapp zweieinhalb Stunden bezwang sie die Ungarin Timea Babos mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

Scharapowa ringt auch Babos nieder 2:05 min, vom 31.8.2017

Der Aufreger

Selten geht ein Tennisspiel mit Beteiligung von Nick Kyrgios über die Bühne, ohne dass es für Gesprächsstoff sorgt. So auch in der 1. Runde der US Open: Der Bad Boy haderte im australischen Duell mit John Millman (ATP 235) von Beginn weg mit sich selber, liess Bälle teilweise regungslos passieren, schmiss mehrfach den Schläger weg und liess sich immer wieder an der Schulter behandeln.

Am Ende unterlag er seinem Landsmann 3:6, 6:1, 4:6 und 1:6. Kyrgios wäre ein möglicher Achtelfinal-Gegner von Roger Federer gewesen.

« Ich war gut drauf nach dem 2. Satz. Und dann plötzlich...Irgendetwas fühlte sich nicht richtig an in meinem Arm. Er war wie taub. » Nick Kyrgios



Nick Kyrgios scheitert an den US Open in der Startrunde 0:33 min, aus sportaktuell vom 30.8.2017

Die Überraschungen

Wie Kyrgios bei den Männern erwischte es auch bei den Frauen die Turniernummer 14. Die Französin Kristina Mladenovic, eine gute Freundin von Belinda Bencic, unterlag der Rumänin Monica Niculescu (WTA 57) diskussionslos 3:6, 2:6.

Bei den Männern musste zudem der an Nummer 22 gesetzte Italiener Fabio Fognini die Segel streichen. Der Gstaad-Sieger unterlag seinem Landsmann Stefano Travaglia (ATP 144) in 4 Sätzen.

Ass-Effort ohne Happy End

Ivo Karlovic wurde seinem Ruf als Aufschlag-Gigant einmal mehr gerecht. Er schlug im Spiel gegen den Amerikaner Bjorn Fratangelo, der noch nie ein Spiel im Hauptfeld der US Open gewinnen konnte, 46 Asse. Dennoch unterlag der Kroate in 4 Sätzen.

Die Favoriten

Dominic Thiem, Grigor Dimitrov und Gaël Monfils erreichten die 2. Runde ohne Satzverlust. Marin Cilic, Champion von 2014 sowie Venus Williams, die Siegerin von 2000 und 2001, gaben ebenfalls keinen Satz ab und stehen in Runde 3.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.08.2017, 19:00 Uhr.