Round-Up: Sturzdrama um David Goffin

Heute, 12:33 Uhr, aktualisiert um 12:59 Uhr

David Goffin hat nach einem unglücklichen Vorfall seine Drittrunden-Partie an den French Open gegen den Argentinier Horacio Zeballos aufgeben müssen. Der an Nummer 10 gesetzte Belgier verletzte sich am Bein.

David Goffins folgenschwerer Sturz in Paris 1:22 min, vom 2.6.2017 David Goffins Sturz sah relativ harmlos aus, so dass das Publikum die Folgen zunächst gar nicht realisierte: Der Belgier stolperte bei einem Return in die Plane, welche den Court begrenzt. Der 26-Jährige blieb liegen, musste ein «Medical Time-out» nehmen und wenig später aufgeben, ohne dass er auf den Court zurückkehren konnte. Der 32-jährige Horacio Zeballos, der im 1. Satz 4:5 zurückgelegen hatte, zog damit als erster Spieler in die Achtelfinals ein. Bislang war der Argentinier noch nie über die 2. Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen. Ebenfalls im Achtelfinal steht die Titelverteidigerin bei den Frauen, Garbine Muguruza (WTA 5). Gegen die Russin Julia Putinzewa, die seit 2012 für Kasachstan antritt, bekundete die Spanierin nur im 1. Satz Mühe und siegte mit 7:5, 6:2.

boe