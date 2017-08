Round-up: Titelverteidigerin Kerber muss Koffer packen

Heute, 20:33 Uhr

Angelique Kerber findet auch bei den US Open nicht aus ihrem Tief: Die Siegerin von 2016 verabschiedet sich in «Flushing Meadows» bereits in der 1. Runde. Keine Probleme kannte dafür Karolina Pliskova.

Osakas Matchball gegen Kerber 0:24 min, vom 29.8.2017 Der 2. Tag an den US Open brachte die erste faustdicke Überraschung: Titelverteidigerin Angelique Kerber aus Deutschland (WTA 6) unterlag in der Startrunde der Japanerin Naomi Osaka (WTA 45) sang- und klanglos 3:6, 1:6. Es ist erst das 2. Mal in der Geschichte der US Open, dass eine Titelverteidigerin schon in Runde 1 die Koffer packen muss (nach Swetlana Kusnetsowa 2005). Kerber ist in dieser Saison überhaupt nicht auf Touren gekommen und hat noch keinen Titel gewonnen. Ihre enttäuschende Match-Bilanz steht bei 25:18. Die Machtdemonstration Keinerlei Probleme kannte dafür am Dienstag Karolina Pliskova in ihrem Erstrundenmatch. Die Weltnummer 1 aus Tschechien machte mit der Polin Magda Linette (WTA 72) kurzen Prozess und gab beim 6:2, 6:1 nur 3 Games ab.

rek