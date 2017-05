Round-Up: Tsongas Traum bleibt auch 2017 unerfüllt

Mit Jo-Wilfried Tsonga ist der Liebling der Franzosen bereits ausgeschieden. Der Franzose unterlag der Nummer 91 der Welt.

Olivo besiegelt Tsongas Niederlage 0:28 min, vom 31.5.2017

Die Partie zwischen Jo-Wilfried Tsonga (ATP 11) und dem Argentinier Renzo Olivo war am Dienstagabend wegen der anbrechenden Nacht unterbrochen worden. Zu dem Zeitpunkt hatte der Aussenseiter bereits mit 7:5, 6:4, 6:7, 5:4 geführt. Am Mittwoch dauerte das Spiel nur noch wenige Minuten: Zunächst vergab Olivo zwar 4 Matchbälle, den 5. konnte er aber nutzen. Tsonga kann sich seinen Traum vom Grand-Slam-Triumph in seiner Heimat somit auch in diesem Jahr nicht erfüllen.

Thiem: Mit 3 Assen in Serie zum Sieg

Besser lief es Dominic Thiem (ATP 7): Der österreichische Mitfavorit hatte mit Simone Bolelli (ATP 470) nur ganz zu Beginn der Partie seine Mühe und lag gar mit Break zurück. Nach 2:22 Stunden beendete er das Spiel mit drei Assen in Serie und siegte 7:5, 6:1, 6:3.

Ausgeschieden ist im Frauentableau Petra Kvitova (WTA 16). Die Tschechin unterlag Bethanie Mattek-Sands (WTA 117) 6:7, 6:7 und schied bei ihrem Comeback im 2. Spiel aus. Kvitova war im Dezember 2016 von einem Einbrecher mit einem Messer schwer an der linken Schlaghand verletzt worden und kehrte erst bei den French Open auf die Tour zurück.

