Die Top-10-Spielerinnen

Ashleigh Barty (WTA 1) - Vera Swonarewa (WTA 101) 6:1, 7:6 (9:7)

Karolina Pliskova (WTA 4) - Caty McNally (WTA 34) 6:3, 6:4

Die Weltnummer 1 Ashleigh Barty hatte bei ihrem Erstrundenmatch gegen die Russin Vera Swonarewa mehr Mühe als erwartet. Die 25-jährige Australierin musste gegen die ehemalige Nummer 2 der Welt und US-Open-Finalistin von 2010 im Tiebreak des zweiten Durchgangs einen Satzball abwehren. Wimbledonsiegerin Barty, die zuletzt auch das Turnier in Cincinnati gewonnen hat, befindet sich im gleichen Tableauviertel wie Belinda Bencic.

Die bei den US Open an Nummer vier gesetzte Tschechin Karolina Pliskova hat souverän ihr Auftaktmatch gewonnen. Die 29-Jährige besiegte die 19-jährige US-Amerikanerin Caty McNally in zwei Sätzen. Pliskova verwandelte ihren zweiten Matchball per Ass. Insgesamt schlug die US Open-Finalistin von 2016 acht Asse in dem Match.